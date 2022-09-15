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Шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новой Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Шестилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Новой Москве. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, мальчик находился в квартире. Он звал на помощь, после чего вывалился из окна. Неравнодушные очевидцы успели поймать ребенка.

По предварительным данным мать мальчика оставила сына у подруги, которая оставила ребенка играть в компьютерные игры, так как ей нужно было забрать своего отпрыска из школы.

В какой-то момент юному гостю по какой-то причине срочно потребовалось выйти на улицу и попробовал выйти из окна.

Сообщается, что семьи имеют репутацию благополучных.

Другой ребенок выпал из окна на севере столицы в конце августа. Двухлетняя девочка погибла.

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