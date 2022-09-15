Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в эти выходные

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На Центральную Россию надвигаются дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 15 сентября.

— В ночь на пятницу в Центральную Россию заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака немного поредеют, выхолаживание воздуха усилится до плюс 6–11 градусов, на землю местами опустятся туманы с ухудшением видимости, которые через два-три часа после восхода солнца рассеются, — сказал он.

Синоптик добавил, что в этот день выпадет до 15 процентов месячной нормы осадков. Однако температура воздуха днем составит до 15–20 градусов, вечером ожидается гроза.

Кроме того, в ночь на субботу, 17 сентября, в Центральной России ожидается холодный фронт, который пройдет с грядой дождевых туч. Днем осадков не ожидается, а воздух прогреется до 13–18 градусов выше нуля.

Утром воскресенья, 18 сентября, ожидается 5–10 градусов, а днем — 12–17. При этом к вечеру «небо нахмурится» и пойдут дожди, которые в ночь на понедельник, 19 сентября, будут только усиливаться, написал Тишковец в Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что столичных жителей ожидает резкое ухудшение погоды во второй половине пятницы, 16 сентября. В столичный регион придет южный циклон, который принесет с собой сильные дожди.