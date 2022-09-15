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Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Россией выводить мир на траекторию развития

Евгений Белоусов
В мире
Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Россией выводить мир на траекторию развития
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию развития. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития, — заявил он.

Председатель КНР также отметил, что готов обменяться с Путиным мнениями о международной повестке и по вопросам взаимных интересов России и Китая, передает РИА Новости.

До этого Путин поблагодарил председателя КНР за сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине. Лидер РФ также добавил, что Москва продолжит придерживаться «политики одного Китая».

По мнению немецкого издания Handelsblatt, встреча Путина с Си Цзиньпином на ШОС станет сигналом для западных государств о том, что Пекин поддерживает Москву.

Так, недавняя поездка спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшила отношения Штатов с Китаем. При этом данный визит укрепил объединение России и КНР в рамках «конкурентной борьбы с Западом».

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