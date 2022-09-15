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«Зарядят дожди»: москвичам рассказали о погоде 16 сентября

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
«Зарядят дожди»: москвичам рассказали о погоде 16 сентября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Туман, гроза и дожди ожидаются в Москве 16 сентября, столбики термометров в этот день покажут до 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 15 сентября.

Он уточнил, что в ночь на пятницу, 16 сентября, Центральную часть России накроет промежуточный гребень антициклона, из-за чего в Москве до утра не будет осадков. После этого город накроет туман, а температура воздуха будет варьироваться от 6 до 11 градусов.

Днем туман рассеется, а давление начнет падать. Затем небо постепенно затянут многослойные облака, «зарядят обложные дожди» с наибольшей интенсивностью в период с 15:00 до 21:00 и общим количеством осадков до 8–10 миллиметров.

Вечером с вероятностью в 70 процентов возможна гроза, уточнил метеоролог. Синоптик добавил, что в ночь на субботу, 17 сентября, в Москве ожидаются дожди.

Днем они прекратятся, а температура в полдень составит 13–18 градусов. В воскресенье, 18 сентября, станет чуть холоднее — до 17 градусов днем, передает РИА Новости.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что к выходным в столичный регион придет южный циклон.

Он предупредил, что в связи с этим жителей Москвы и области может ожидать сильный дождь, который пройдет во второй половине пятницы, 16 сентября.

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