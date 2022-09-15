АвтоВАЗ снял с производства Lada XRay из-за высокой доли импортируемых компонентов

Фото: Ilya Plekhanov / CC BY-SA 4.0

АвтоВАЗ подтвердил информацию о том, что концерн не планирует возобновлять производство LADA XRay. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.

— В Xray очень велика доля импортируемых компонентов, он менее всего локализован, — объяснил он.

Ильинский также отметил, что именно поэтому концерн сейчас не рассматривает вариант возвращения XRay на конвейер, передает РИА Новости.

До этого главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рассказал, что уход западных автопроизводителей предоставил россиянам возможность выбрать новую или подержанную машину среди моделей, которые никогда прежде не продавались в стране.

15 сентября американская автомобилестроительная компания Ford представила седьмое поколение модели Mustang. Известно, что знаменитый спорткар стал еще мощнее и технологичнее.

Новый Ford Mustang будет доступен в кузовах купе и кабриолет. Он сохранил прежние пропорции, но его формы стали намного острее. Представители компании утверждают, что в целом внешний вид нового автомобиля стал более резким, чем раньше.