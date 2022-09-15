Врач рассказала, как помочь детям взбодриться после пробуждения

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О том, что поможет школьнику, особенно младшего возраста, взбодриться после пробуждения, рассказала заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Глоба.

После сна стоит отрыть в комнате форточку. Приток кислорода ускорит пробуждение ребенка. Следующий шаг – зарядка. Для этого необязательно вставать с постели — активно подвигаться можно прямо в ней: помахать руками и ногами, сесть из положения лежа и снова лечь.

Полезен будет и контрастный душ или умывание прохладной и горячей водой попеременно.

Приготовить завтрак лучше с фантазией. Скучную кашу можно дополнить улыбкой из ягод, добавила врач.

При помощи привычных процедур также можно снизить сонливость.

— Расчесывание можно превратить в полезный массаж головы – энергичные движения массажной щеткой обеспечат приток крови к головному мозгу и снизят сонливость. Также полезен массаж ушей, — отметила Глоба в комментарии Общественной службе новостей.

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «ВМ» объяснила, почему возникает повышенная сонливость и о каких заболеваниях это может сигнализировать.