Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Евгений Белоусов
Спорт
Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры
Фото: anonlinegreenworld / CC BY-SA 2.0

Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер завершит карьеру по окончании Кубка Лейвера. Об этом спортсмен заявил в Twitter в четверг, 15 сентября.

Как признался теннисист, из большого спорта он решил уйти из-за проблем со здоровьем. Именно поэтому 41-летний Федерер больше не может выступать на должном уровне, передает РИА Новости.

Роджер Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде. В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде).

Недавно испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Соединенных Штатов (US Open) 2022 года. Эта победа позволила Алькарасу возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, сместив с первой позиции российского теннисиста Даниила Медведева, который на этом турнире выбыл в 1/8 финала, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.

Спорт Швейцария Карьера Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте