Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

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Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер завершит карьеру по окончании Кубка Лейвера. Об этом спортсмен заявил в Twitter в четверг, 15 сентября.

Как признался теннисист, из большого спорта он решил уйти из-за проблем со здоровьем. Именно поэтому 41-летний Федерер больше не может выступать на должном уровне, передает РИА Новости.

Роджер Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде. В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде).

Недавно испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Соединенных Штатов (US Open) 2022 года. Эта победа позволила Алькарасу возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, сместив с первой позиции российского теннисиста Даниила Медведева, который на этом турнире выбыл в 1/8 финала, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.