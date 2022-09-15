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Британские медики назвали симптомы рака ротовой полости

Ирина Игнатенко
Общество
Британские медики назвали симптомы рака ротовой полости
Фото: Pixabay

Распознать рак горла и ротовой полости можно по пятнам и язвам на деснах. О симптомах онкологического заболевания рассказали медицинские специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Совместно со своими коллегами из Американского онкологического общества (ACS) они выделили основные симптомы развития онкологического заболевания. Ими оказались язвы и нарывы в ротовой полости, которые не заживают на протяжении долгого времени.

Кроме того, на наличие онкологического заболевания могут указывать пятна красного и белого цветов на деснах, языке или внутренних сторонах щек. Помимо этого, у пациентов могут наблюдаться изменения в речи, передает Nation News.

Терапевт-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что такой признак, как стремительное изменение веса, может означать наличие масштабных проблем со здоровьем.

По словам специалиста, быстрое похудение может сигнализировать о туберкулезе, онкологии или тиреотоксикозе, поэтому требует срочного обращения к врачу. При потере аппетита и чувстве тошноты, говорящей о системной интоксикации, Тихомирова также порекомендовала пройти медобследование.

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