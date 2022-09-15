Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

На Украине возбудили уголовное дело после ДТП с участием Зеленского

Евгений Белоусов
В мире
На Украине возбудили уголовное дело после ДТП с участием Зеленского
Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту ДТП с автомобилем президента страны Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Легковой автомобиль столкнулся с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения, — говорится в сообщении.

В бюро уточнили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, о результате которого будет сообщено позднее, передает ТАСС.

15 сентября кортеж Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. На своей странице в одной из социальных сетей пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что легковая машина врезалась в президентский кортеж.

Зеленского осмотрел врач и не обнаружил никаких серьезных повреждений. Позже в Сети появился видеоролик, где показаны последствия аварии с участием кортежа Зеленского.

На видеозаписи, предположительно, пострадавший водитель автомобиля. На кадрах показаны последствия ДТП. В результате аварии автомобиль кортежа получил серьезные деформации.

Украина Владимир Зеленский ДТП Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте