На Украине возбудили уголовное дело после ДТП с участием Зеленского

Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту ДТП с автомобилем президента страны Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Легковой автомобиль столкнулся с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения, — говорится в сообщении.

В бюро уточнили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, о результате которого будет сообщено позднее, передает ТАСС.

15 сентября кортеж Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. На своей странице в одной из социальных сетей пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что легковая машина врезалась в президентский кортеж.

Зеленского осмотрел врач и не обнаружил никаких серьезных повреждений. Позже в Сети появился видеоролик, где показаны последствия аварии с участием кортежа Зеленского.

На видеозаписи, предположительно, пострадавший водитель автомобиля. На кадрах показаны последствия ДТП. В результате аварии автомобиль кортежа получил серьезные деформации.