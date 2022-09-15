Врач Неронов раскрыл, кому противопоказано употребление груш

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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, почему некоторым людям нежелательно употребление груш и к каким последствиям для здоровья это может привести.

— Людям с заболеваниями поджелудочной железы (панкреатитами) противопоказаны груши из-за присутствия в их зернистой мякоти каменистых клеток. Особенно нежелательно есть этот продукт в свежем виде в период обострения панкреатита, — пояснил эксперт.

По его словам, также не рекомендуется употребление такого фрукта в большом количестве людям при запорах, а также гастрите или других различных форм несварений.

Кроме этого, врач порекомендовал пациентам с проблемами ЖКТ и поджелудочной железы употреблять груши после специальной термической обработки: например, в виде сухофруктов, компотов или соков, передает «Газета.ру»

До этого медики сообщили, что слива помогает при многих заболеваниях. Она нормализует уровень сахара в крови, также благодаря своей антиоксидантной структуре этот фрукт помогает укрепить иммунитет.