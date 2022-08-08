Врачи назвали фрукт, который помогает при диабете и укрепляет иммунитет

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Медики сообщили, что слива помогает при многих заболеваниях. Она нормализует уровень сахара в крови, также благодаря своей антиоксидантной структуре этот фрукт помогает укрепить иммунитет.

Кроме того, по словам врачей, слива ускоряет обмен веществ, очищает пищеварительную систему от паразитов. Она также помогает при запорах.

Еще этот фрукт обладает мочегонными свойствами. Витамин С в нем имеет большое значение в борьбе с инфекциями.

Сливы полезны и при сердечно-сосудистых заболеваниях, для укрепления костей, они уменьшают риск остеопороза, обладают мочегонными свойствами и помогают организму избавиться от отеков.

Фрукт также обладает защитным действием против онкологии. Регулярное употребление слив предотвращает анемию. Полезны сливы и при заболеваниях печени и почек, сообщается на портале Sabah.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», чем арбузы могут быть полезны для мужчин и спортсменов. По ее словам, в ягоде содержится большое количество полезных веществ.