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Аксенов поддержал идею Кадырова о призыве добровольцев в регионах

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Аксенов поддержал идею Кадырова о призыве добровольцев в регионах
Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости начать призыв добровольцев в регионах для их последующего участия в спецоперации на Украине.

— Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении, — сказал политик.

Он добавил, что руководящие органы Крыма подготовили свыше 1200 добровольцев, а также продолжают формировать еще два батальона. Уточняется, что республика обеспечивает бойцов всей необходимой экипировкой.

Каждый гражданин России может внести собственный вклад в общее дело страны, написал Аксенов в Telegram-канале.

15 сентября Кадыров заявил, что главы регионов должны объявить самомобилизацию и призвать минимум тысячу добровольцев. По словам главы Чечни, регионы должны показать готовность поддержать Россию не словесно, а реальными действиями.

Также Кадыров сообщил, что российские военные никуда не отступали, несмотря на заявления украинских СМИ. Россия действует более тонко, чтобы не подвергать опасности жизни мирного населения, подчеркнул он.

Украина Рамзан Кадыров Сергей Аксенов
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