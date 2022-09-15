Аксенов поддержал идею Кадырова о призыве добровольцев в регионах

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости начать призыв добровольцев в регионах для их последующего участия в спецоперации на Украине.

— Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении, — сказал политик.

Он добавил, что руководящие органы Крыма подготовили свыше 1200 добровольцев, а также продолжают формировать еще два батальона. Уточняется, что республика обеспечивает бойцов всей необходимой экипировкой.

Каждый гражданин России может внести собственный вклад в общее дело страны, написал Аксенов в Telegram-канале.

15 сентября Кадыров заявил, что главы регионов должны объявить самомобилизацию и призвать минимум тысячу добровольцев. По словам главы Чечни, регионы должны показать готовность поддержать Россию не словесно, а реальными действиями.

Также Кадыров сообщил, что российские военные никуда не отступали, несмотря на заявления украинских СМИ. Россия действует более тонко, чтобы не подвергать опасности жизни мирного населения, подчеркнул он.