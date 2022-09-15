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По истечении срока годности: как обстоит ситуация с фудшерингом в России

Игорь Синельников

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Общество
По истечении срока годности: как обстоит ситуация с фудшерингом в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Отправка еды с истекающим сроком годности нуждающимся людям — хорошая инициатива, однако она имеет некоторые недостатки и нуждается в доработке. В частности, необходимо контролировать, чтобы во время передачи продукты не испортились. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Собеседник «ВМ» отметил, что многие торговые сети уже поддерживают такой вариант избавления от продукции, у которой заканчивается срок хранения. Однако пока развитие фудшеринга тормозится из-за высоких расходов.

— Тема вполне понятная и большинство крупных торговых сетей участвуют в такого рода проектах, направляют продукцию в благотворительные организации и показывают востребованность и нужность процесса. Но есть определенные сложности, потому что такая помощь реализуется за счет средств компании, — это потенциально является препятствием для более серьезного развития этого проекта, — отметил эксперт.

Некоторые трудности представляет и то, что в процессе транспортировки продукции может истечь срок годности, подчеркнул Карпов. Фактически это означает, что участники сделки передают в оборот продукцию с истекшим сроком хранения, а это влечет за собой ответственность, предупредил специалист.

При этом фудшеринг в какой-то мере противоречит задачам торговых сетей, уточнил Карпов.

— Чистый фудшеринг — больше благотворительная тема, если компания может позволить оказывать гуманитарную помощь, то это остается на ее совести и желании. Другое дело, что возникающие сопутствующие сложности понятны и отражаются именно в том, что сложно аккумулировать объем продукции. Если ее собирать непосредственно в магазинах, всегда будут сложности организационного характера. Задача торговой сети — увеличить оборачиваемость товара, чтобы сроки уменьшались, а продукция реализовывалась до истечения срока годности и стимулировать продажу товара с истекающим сроком годности большими скидками, — объяснил специалист.

Магазины не списывают продукты с истекающим сроком годности — только с истекшим, отметил эксперт. Поэтому наиболее выгодный вариант для компаний предполагает, что не должно быть продукции, которую нужно передавать на утилизацию, резюмировал Карпов.

Между тем Минмпромторг вместе с торговыми сетями обсуждает варианты законодательных решений, которые позволят развить в России программы фудшеринга — передачи продуктов с заканчивающимся сроком годности нуждающимся на безвозмездной основе.

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