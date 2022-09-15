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CNN: США не хотят поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
CNN: США не хотят поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS
Фото: US Army / Public Domain

США не будут поставлять на Украину баллистические ракеты ATACMS. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил телеканал CNN.

По имеющейся у телеканала информации, администрация американского президента Джо Байдена не намерена менять свой подход в отношении поставок военной техники Киеву.

Обстановка на фронте, добавил источник, не так сильно изменилась. Поэтому Вашингтон отказался поставлять Киеву некоторые виды вооружения.

Так, среди них — ракеты ATACMS, имеющие дальность полета до 300 километров. Подобное может лишь привести к эскалации конфликта с Россией, передают «Известия».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что если Вашингтон начнет поставки Украине ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственным участником конфликта.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что начало поставок на Украину американских баллистических ракет ATACMS чревато прямым втягиванием США в конфликт с Россией.

Он уточнил, что если Киев получит от Вашингтона такое оружие, то в область возможного поражения попадут крупные города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры России.

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