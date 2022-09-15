Движение трамваев по выходным приостановят на Халтуринской улице с 17 сентября

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Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

Движение трамваев на Халтуринской улице приостановят по выходным с 17 сентября в связи с ремонтом путей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 15 сентября.

— С 17 сентября по выходным трамваи не будут ходить по Халтуринской улице. Временные маршруты трамваев: № 4л, 4п — односторонними кольцами через Краснобогатырскую улицу (вместо Халтуринской улицы). № 13 — не работает. № 36 — через Богородское и Краснобогатырскую улицу (вместо Халтуринской улицы), — говорится в сообщении.

При этом по будням трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам. Также по будням вместо трамваев там будет работать временный маршрут автобуса № 013.

Он будет курсировать от станции метро «Преображенская площадь» до метро «Бульвар Рокоссовского», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи № А, 3, 38, 39 и 47 на улицах Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской и Даниловском Валу начали останавливаться в новых местах.