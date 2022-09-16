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Муж убитой в Новой Москве женщины заказал ее убийство за миллион рублей

Юлия Курганова
Происшествия
Муж убитой в Новой Москве женщины заказал ее убийство за миллион рублей
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Троица Карта всех событий

Супруг убитой на прогулке с собакой женщины в Новой Москве заказал ее убийство за миллион рублей.

Следователи выдвинули версию, что 52-летний пенсионер МВД захотел получить имущество своей жены, поэтому организовал ее убийство. Под руку ему попался старый знакомый — он должен был найти исполнителя. А пенсионер, в свою очередь, предоставил оружие и патроны. За посредничество знакомый злоумышленника получил один миллион рублей, сообщается в Telegram-канале SHOT.

Исполнитель нашелся быстро, ему обещали заплатить за убийство более 100 тысяч рублей. 5 сентября он подкараулил 49-летнюю женщину и выстрелил ей в голову. От полученного ранения она скончалась на месте. Позже муж покойной придумал себе алиби с убийцей на прогулке с собакой.

14 сентября сообщалось, что пенсионера МВД, которого подозревают в убийстве собственной жены, госпитализировали. 13 сентября 52-летнего супруга убитой женщины должны были доставить на допрос в Следственный комитет, но вместо этого мужчина попал в медицинское учреждение.

Новая Москва Пенсионеры супруги Убийства
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