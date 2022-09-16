«Есть грешок»: Киркоров назвал поступок Кобзона, за который он корил себя

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Несколько дней назад в Москве прошел концерт, который был приурочен ко дню рождения народного артиста СССР Иосифу Кобзону, 11 сентября ему могло бы исполниться 85 лет. По этому случаю на сцене Кремля выступили многие артисты. Не обошлось и без поп-короля Филиппа Киркорова.

Он рассказал, что когда-то давно Кобзон не захотел видеть его среди студентов Института культуры им. Гнесиных. Впоследствии мэтр сильно жалел о своем решении и старался всеми силами ликвидировать последствия того поступка.

— Иосиф Давыдович об этой своей ошибке помнил всю жизнь и корил себя до конца дней, что не взял меня в институт. Когда мы виделись, он всегда говорил: «Есть за мной грешок, но ты взял реванш, — сообщил певец порталу Prozvezd.

9 сентября народному артисту СССР, эстрадному певцу Иосифу Кобзону возвели памятник в Москве в Оружейном переулке накануне 85-летия со дня его рождения. Так, 14 каменных плит, которые расположились по периметру сквера у монумента, интерпретируют виниловые пластинки с культовыми песнями певца.