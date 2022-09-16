Independent: Путина следовало пригласить на похороны Елизаветы II для улучшения отношений

Фото: Администрация президента РФ

Великобритании нужно было пригласить президента РФ Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II ради улучшения российской-британских отношений. Такое мнение выразила обозреватель Мэри Дежевски в статье для издания Independent.

— Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения (России — прим. «ВМ»). Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия, — отметила автор публикации.

Также Дежевски напомнила, что Путин был одним из первых среди мировых лидеров, кто выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявления о том, что Россия не была приглашена на похороны королевы. Он отметил, что глава государства Владимир Путин не собирался их посещать.

Однако Путин выразил соболезнования Карлу III. Покойная королева, заявил российский президент, на протяжении многих десятилетий пользовалась не только любовью своего народа, но и авторитетом на мировой арене.