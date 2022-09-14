Песков заявил, что Путин не планировал ехать на похороны Елизаветы II

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Президент России Владимир Путин с самого начала не собирался посещать похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что президент направил телеграмму с соболезнованиями, каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала, — передает слова Пескова РИА Новости.

Так чиновник прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны монархини.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет.

За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.

Путин выразил соболезнования Карлу III. Покойная королева, заявил российский лидер, на протяжении многих десятилетий пользовалась не только любовью своего народа, но и авторитетом на мировой арене.