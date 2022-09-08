Путин выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью его матери Елизаветы II. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты, — заявил глава государства.

Путин отметил, что с именем Елизаветы II неразрывно связаны важнейшие события современной истории Великобритании. Покойна королева, добавил президент, на протяжении многих десятилетий пользовалась не только любовью своего народа, но и авторитетом на мировой арене.

Президент также попросил передать его соболезнования всей королевской семье и народу Великобритании, говорится в Telegram-канале Кремль. Новости.

Свои соболезнования также выразил президент США Джо Байден. Он заявил, что королева была не просто монархом, она определила всю эпоху.

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз, он взял себе имя Карл III. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала «Вечерней Москве», что Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. По случаю смерти монарха во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.