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«Да здравствует король!»: кто займет престол после смерти Елизаветы II

Илья Ашуров

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«Да здравствует король!»: кто займет престол после смерти Елизаветы II
Фото: Unsplash

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. Кто теперь займет престол? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дала старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

— Порядок престолонаследия уже давно определен. Наследником является принц Уэльский, сейчас этот титул носит принц Чарльз — старший сын Елизаветы II. Соответственно, в случае смерти действующего монарха именно он становится королем, а его супруга Камилла будет носить титул королевы, — говорит собеседница «ВМ».

При этом титул принца Уэльского как наследника престола перейдет старшему сыну Чарльза — принцу Уильяму, ныне герцогу Кембриджскому.

Как отмечает эксперт, когда сын Елизаветы займет британский престол, он станет именоваться Чарльз III.

— В истории Англии было только два Чарльза — в XVII веке печально известный Карл I (или Чарльз I, на английском Charles I of England — прим. ВМ), которому в результате революции отрубили голову, и его сын — Карл II, взошедший на престол после реставрации монархии, — рассказывает Годованюк.

Принц Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму. По словам собеседницы «ВМ», британцы с большим энтузиазмом воспринимали бы наследником именно последнего.

— Принц Чарльз не такой харизматичный, как его мать. Он известен своим бракоразводным процессом с Принцессой Дианой. Но Елизавета позволила ему жениться на Камилле и даровала ей титул принцессы Уэльской, фактически назвала ее будущей королевой. Своим жестом Елизавета попыталась примирить население с будущим монархом, — заключила Годованюк.

Принц Чарльз Елизавета II Великобритания
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