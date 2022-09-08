«Момент величайшей печали»: король Чарльз обратился к народу по поводу смерти матери

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Новый король Великобритании Чарльз выступил с первым обращением по поводу смерти его матери — королевы Елизаветы II. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Чарльз назвал кончину матери моментом величайшей печали для него и всех членов семьи.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. По случаю смерти монарха во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Королева Елизавета находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала «Вечерней Москве», что Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму.

Собеседница «ВМ» отметила, что он не такой харизматичный, как его мать. Он известен своим бракоразводным процессом с принцессой Дианой. Но Елизавета позволила ему жениться на Камилле и даровала ей титул принцессы Уэльской, фактически назвала ее будущей королевой.