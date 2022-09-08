Байден заявил, что скончавшаяся Елизавета II «определила эпоху»

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Президент США Джо Байден выступил с обращением по случаю смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

— Ее Величество королева Елизавета II была больше, чем просто монархом. Она определила эпоху, — заявил американский лидер.

Он также выразил надежду на продолжение тесной дружбы с новым королем Карлом III, передает РИА Новости.

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз, он взял себе имя Карл III. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала «Вечерней Москве», что Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.