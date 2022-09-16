Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

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Власти Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Об этом сообщили в киргизской пограничной службе в пятницу, 16 сентября.

Сообщается, что по итогам переговоров было достигнуто соглашение о полном прекращении огня и об отводе дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации.

Помимо этого, стороны пришли к согласию в вопросах открытия движения по автодороге Баткен — Исфана, а также обсудили совместное патрулирование сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов, передает РИА Новости.

До этого в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили, что таджикские военнослужащие начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах.

Сообщается, что в 6:00 по местному времени таджикская сторона открыла огонь по пограничным нарядам ПС ГКНБ Киргизии и позициям киргизской стороны в местностях Кум-Мазар, Чыр-Добо, Эки-Таш и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда.