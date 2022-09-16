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Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле со стороны Таджикистана

Юлия Курганова
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Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле со стороны Таджикистана
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Таджикские военнослужащие начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Об этом сообщили в пятницу, 16 сентября, в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

Уточняется, что в 6:00 (3:00 по московскому времени) таджикская сторона стала обстреливать пограничные наряды ПС ГКНБ Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Кум-Мазар, Чыр-Добо, Эки-Таш и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. В 6:30 (3:30 по московскому времени) таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш». Также огонь открыли по киргизской погранзаставе «Самаркандек».

Представитель ведомства отметил, что по состоянию на 7:00 (4:00 по московскому времени) ситуация на границе характеризуется как напряженная, подразделения пограничной службы Киргизии несут службу в усиленном режиме, сообщает РИА Новости.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. В пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета нацбезопасности сообщили, что инцидент произошел в населенном пункте Булак-Башы в Баткенском районе Баткенской области при встрече киргизского пограннаряда с таджикистанскими пограничниками, которые нарушили договоренность между сторонами и заняли боевые позиции на указанном участке госграницы.

Граница Таджикистан Киргизия стрельба
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