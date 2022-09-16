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Мужчина зарезал беременную возлюбленную в Новосибирской области

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчина зарезал беременную возлюбленную в Новосибирской области
Фото: depositphotos

Мужчина зарезал беременную сожительницу в городе Татарск Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в пятницу, 16 сентября.

По данным следствия, в конце февраля во время застолья между парой произошла внезапная ссора, во время которой мужчина схватил нож и несколько раз ударил им свою беременную возлюбленную. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали на месте преступления, свою вину он признал частично. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу, — заключили в пресс-службе.

Похожий инцидент произошел накануне в подмосковном Одинцове, где мужчина зарубил бывшую сожительницу топором в булочной.

Новосибирская область Следствие Расследования Убийства Суды
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