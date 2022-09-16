Москвичам перечислили интерактивные советы, которые помогают экономить воду

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Специалисты составили список интерактивных советов, которые помогут жителям столицы экономить воду, избегать ненужных расходов на оплату коммунальных услуг. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 сентября.

В прошлом году на сервисе mos.ru для передачи показаний счетчиков воды и тепла появилась полезная опция интерактивных советов и рекомендаций, которые помогают горожанам экономить воду. Благодаря сервису можно узнать, к примеру, много ли жидкости потребляет бытовая техника и насколько выгодно ею пользоваться.

— По итогам опроса, который команда mos.ru провела на странице сервиса, 64 процента участников отметили, что советы не только интересны, но и действительно помогают им более осознанно расходовать воду, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Кроме всего названного, пользователям сервиса доступна индивидуальная статистика расхода воды, передает официальный сайт мэра Москвы.

Cпециалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что делать в случае появления долга по коммунальным платежам.