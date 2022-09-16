Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сотрудники метро рассказали об особенностях работы московской подземки ночью

Евгений Жуков
Город
Сотрудники метро рассказали об особенностях работы московской подземки ночью
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Сотрудники Московского метрополитена рассказали обо всех особенностях ночной работы подземки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 сентября.

После закрытия на станциях измеряют параметры воздуха: влажность, температуру, направление воздушных потоков.

— Чаще мы делаем замеры в часы пик, когда на станциях много людей и климат меняется, а ночью проверяем системы вентиляции и воздушно-тепловых завес — того самого теплого воздуха, что дует на пассажиров при входе, — отметил инженер лаборатории микроклимата Алексей Сазонов.

Сотрудники клинингового центра заступают на ночную смену с 20:00. Уборщики выносят мусор, дезинфицируют поверхности, моют лестницы и используют специальный абсорбент.

— Абсорбент — это опилки. Они хорошо впитывают воду и вбирают в себя грязь, не позволяя при этом подниматься пыли, — рассказала мастер клинингового центра Лилия Чуйкова.

Слесари-электрики занимаются обслуживанием эскалаторов, следят за их техническим состоянием.

— Эскалатор — это большая и сложная машина, которая требует пристального внимания. Ночью мы останавливаем ее ход, чтобы проверить техническое состояние, — ответил Глеб Иванов, слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту.

Когда снимается напряжение с контактного рельса, то на службу выходят обходчики путей и монтеры. Сообщается, что за смену эти сотрудники могут пройти до семи километров. С помощью инструментов они проверяют ширину колеи и состояние рельс, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 сентября стало известно, что в Корпоративном университете столичного метро начали обучение почти 600 человек для работы на новых станциях Большой кольцевой линии подземки.

Работа Метро Карьера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте