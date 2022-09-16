Сотрудники метро рассказали об особенностях работы московской подземки ночью

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Сотрудники Московского метрополитена рассказали обо всех особенностях ночной работы подземки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 сентября.

После закрытия на станциях измеряют параметры воздуха: влажность, температуру, направление воздушных потоков.

— Чаще мы делаем замеры в часы пик, когда на станциях много людей и климат меняется, а ночью проверяем системы вентиляции и воздушно-тепловых завес — того самого теплого воздуха, что дует на пассажиров при входе, — отметил инженер лаборатории микроклимата Алексей Сазонов.

Сотрудники клинингового центра заступают на ночную смену с 20:00. Уборщики выносят мусор, дезинфицируют поверхности, моют лестницы и используют специальный абсорбент.

— Абсорбент — это опилки. Они хорошо впитывают воду и вбирают в себя грязь, не позволяя при этом подниматься пыли, — рассказала мастер клинингового центра Лилия Чуйкова.

Слесари-электрики занимаются обслуживанием эскалаторов, следят за их техническим состоянием.

— Эскалатор — это большая и сложная машина, которая требует пристального внимания. Ночью мы останавливаем ее ход, чтобы проверить техническое состояние, — ответил Глеб Иванов, слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту.

Когда снимается напряжение с контактного рельса, то на службу выходят обходчики путей и монтеры. Сообщается, что за смену эти сотрудники могут пройти до семи километров. С помощью инструментов они проверяют ширину колеи и состояние рельс, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 сентября стало известно, что в Корпоративном университете столичного метро начали обучение почти 600 человек для работы на новых станциях Большой кольцевой линии подземки.