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Почти 600 человек начали обучение для работы на новых станциях БКЛ

Александр Афонин
Город
Почти 600 человек начали обучение для работы на новых станциях БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Корпоративном университете столичного метро начали обучение почти 600 человек для работы на новых станциях Большой кольцевой линии подземки. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 7 сентября.

— Сейчас в нашем Корпоративном университете на профессии БКЛ учатся почти 600 человек — они станут машинистами электропоезда, операторами, дежурными по приему и отправлению поездов, дежурными по станции, дежурными у эскалатора и машинистами уборочных машин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после открытия БКЛ в городе появится более шести тысяч новых рабочих мест. Новые сотрудники позволят обеспечить повышенный комфорт и безопасность для столичных пассажиров, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что в конце 2022 — начале 2023 года специалисты замкнут Большую кольцевую линию метро. Помимо этого, на Кольцевой линии будет построена станция «Суворовская», которая обеспечит пересадку на «Достоевскую».

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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