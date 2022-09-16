Новый онлайн-курс о дизайне интерьеров подготовил для женщин «Техноград» на ВДНХ

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открыл новый бесплатный дистанционный курс «Интерьерный декоратор: современные требования и перспективы профессии» для женщин. Программа стартует с 19 сентября.

— В рамках нового курса «Технограда» участницы получат базовые знания и навыки, которые позволят в дальнейшем углубиться в тему и построить успешную карьеру дизайнера интерьеров. Курс проведут впервые, — уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В рамках онлайн-курса пройдет четыре вебинара, которые будут начинаться в 12:00 и продлятся час. Так, во время первого занятия участникам расскажут о трендах и антитрендах в дизайне интерьеров. Кроме того, речь на первом уроке пойдет о богатом визуальном опыте или насмотренности.

На втором вебинаре, 21 сентября, учащиеся рассмотрят этапы разработки концепции и создания дизайн-проекта, а темой третьего занятия станет хоум-стейджинг — предпродажная подготовка недвижимости.

28 сентября состоится четвертый, заключительный вебинар, который посвятят декораторским приемам, благодаря которым можно создать оригинальный дизайн, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в центре «Моя карьера» стартовал предпринимательский курс для мам.