Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы птицы, которые первыми улетели на юг из Московского региона

Ирина Игнатенко
Общество
Названы птицы, которые первыми улетели на юг из Московского региона
Фото: shutterstock

Самыми первыми из Московского региона на юг улетают кукушки, потом — стрижи. На днях в теплые края улетели скворцы. Об этом рассказал орнитолог Вадим Мишин.

Он отметил, что миграция птиц сейчас в самом разгаре. Улетают на юг как певчие птицы, так и остальные — аисты, цапли.

— Из певчих — это скворцы. Уже на той неделе вся Москва наблюдала, как собирались целые тучи скворцов, отрабатывая слаженность к полету, — сообщил эксперт в комментарии РИАМО.

Орнитолог пояснил, что птицы в основном улетают на юг Европы и север Африки.

Всего в столичном регионе проживают более 200 видов птиц. Птицы мигрируют исходя из астрономических показателей. К ним относится прежде всего продолжительность дня.

Сентябрь в Подмосковье начался с резкого похолодания. В настоящее время дневная температура составляет около 13–15 градусов, по области наблюдаются небольшие осадки в виде дождей, передает RT.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.

Подмосковье Птицы Африка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте