Названы птицы, которые первыми улетели на юг из Московского региона

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Самыми первыми из Московского региона на юг улетают кукушки, потом — стрижи. На днях в теплые края улетели скворцы. Об этом рассказал орнитолог Вадим Мишин.

Он отметил, что миграция птиц сейчас в самом разгаре. Улетают на юг как певчие птицы, так и остальные — аисты, цапли.

— Из певчих — это скворцы. Уже на той неделе вся Москва наблюдала, как собирались целые тучи скворцов, отрабатывая слаженность к полету, — сообщил эксперт в комментарии РИАМО.

Орнитолог пояснил, что птицы в основном улетают на юг Европы и север Африки.

Всего в столичном регионе проживают более 200 видов птиц. Птицы мигрируют исходя из астрономических показателей. К ним относится прежде всего продолжительность дня.

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