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Мужчина избил подростка в метро. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина избил подростка в метро. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий

Мужчина избил 17-летнего подростка в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 16 сентября.

По его словам, инцидент произошел на Большой кольцевой линии. 22-летний мужчина беспричинно напал на юношу и несколько раз ударил его по лицу. Когда поезд подъехал на станцию «Мневники», подросток выбежал из вагона и попытался дать отпор.

На помощь юноше пришли очевидцы, которые помогли задержать злоумышленника и передали его патрульно-постовой службе.

Причины собственных действий злоумышленник назвать не смог.

Видео: Пресс-центр ГУ МВД России по городу Москве

Пострадавший был госпитализирован, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Злоумышленник подписал обязательство о явке. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Другая драка произошла в метро 16 августа. Трое мужчин подрались у турникетов станции «Александровский сад». Инцидент попал на видео.

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