Мужчина избил подростка в метро. Видео

Мужчина избил 17-летнего подростка в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 16 сентября.
По его словам, инцидент произошел на Большой кольцевой линии. 22-летний мужчина беспричинно напал на юношу и несколько раз ударил его по лицу. Когда поезд подъехал на станцию «Мневники», подросток выбежал из вагона и попытался дать отпор.
На помощь юноше пришли очевидцы, которые помогли задержать злоумышленника и передали его патрульно-постовой службе.
Причины собственных действий злоумышленник назвать не смог.
Пострадавший был госпитализирован, на данный момент его жизни ничего не угрожает.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Злоумышленник подписал обязательство о явке. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Другая драка произошла в метро 16 августа. Трое мужчин подрались у турникетов станции «Александровский сад». Инцидент попал на видео.