Медик объяснила, какими должны быть бургеры в школьных столовых

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В ближайшее время ассортимент буфетов в образовательных учреждениях Подмосковья может пополниться бургерами.

Врач-эндокринолог детской поликлиники Видновской районной клинической больницы, специалист по правильному питанию Мария Калошина отметила, что это блюдо вполне подойдет школьникам, важно только правильно его приготовить.

— Бургер начинается с булочки. Желательно, чтобы она была из цельных сортов пшеницы. Для обычных гамбургеров котлету готовят из мяса красных сортов. В детский рацион включать его нельзя по причине аллергенности. Предпочтение следует отдать курице или индейке, — рассказывает Калошина в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, котлету можно сделать из рыбы. Котлеты для бургеров нужно не жарить, а запекать или готовить на пару.

В бургер обязательно нужно положить овощи: огурцы, помидоры, листья салата.

В нынешнем учебном году в школьных столовых в Химках появится разнообразное меню с нестандартными блюдами. Так, детям будут предоставлять прошедшие сертификацию бургеры, рассказал глава Химок Дмитрий Волошин, передает Life.ru.

Родители смогут получить консультацию относительно организации питания в школах от сотрудников столичного Роспотребнадзора. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.