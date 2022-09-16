Установившим единое сердцебиение влюбленных ученым вручили Шнобелевскую премию

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Исследователи, которые выяснили, что сердца влюбленных бьются в едином ритме, стали обладателями Шнобелевской премии. Награда вручается за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.

Группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы установили, что сердца пары, которые влюбились с первого взгляда, начинают биться в едином ритме. Таким образом именно синхронизацию частоты биения сердец принято считать искрой, которую чувствуют влюбленные.

Исследователи получили премию в категории «Прикладная кардиология».

Лауреатам Шнобелевской премии в 10 категориях вручили бумажные цилиндры, символизирующие собой «контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний», а также копии купюр в 10 триллионов зимбабвийских долларов, пишет ТАСС.

Недавно ученые из Кембриджского университета доказали экспериментальным путем, что добиться сокращения потребления алкоголя можно с помощью бокалов меньшего размера. Уточняется, что наблюдения проводились во время пандемии коронавирусной инфекции, поэтому неясно, повторятся ли результаты вне изоляции.