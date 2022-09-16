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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Петербурге на следующей неделе

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Петербурге на следующей неделе
Фото: Pexels

К городу на Неве на выходных приблизится активный циклон, который принесет с собой ливни с ветром. Синоптик Александр Шувалов сообщил что, по прогнозам осадки составят не менее трети от месячной нормы – до 20-25 миллиметров. Также произойдет усиление ветра.

При этом начало следующей недели будет дождливым, но не холодным. Днем температура воздуха будет в районе 10-15 градусов, ночью — плюс 7-9 градусов.

— Начиная с четверга, когда циклон убежит далеко на север, в Северной столице распогодится: дожди прекратятся, станет робко выглядывать солнце, но вот температура при этом понизится, днем будет не выше плюс 10, — рассказал Шувалов в комментарии «Невским новостям».

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус назвал прошлую субботу самым теплым днем с начала календарной осени в Петербурге. По словам синоптика, 9 сентября столбик термометра в Северной столице достиг отметки в плюс14 градусов, передает Nation news.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что туман, гроза и дожди ожидаются в Москве 16 сентября, столбики термометров в этот день покажут до плюс 20 градусов

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