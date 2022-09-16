Кабинеты информатики московских школ переоборудуют до конца года

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столичных школах установят 50 тысяч новых моноблоков в кабинетах информатики. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

— Чтобы полноценно и качественно использовать эти возможности, школам необходима современная инфраструктура. Для этого обновляем кабинеты информатики и устанавливаем 50 тысяч современных моноблоков. На данный момент уже около 20 тысяч новых моноблоков используют более чем в 600 школьных зданиях, — рассказала она.

Завершить программу планируется до конца текущего года. Кроме того, в учебных зданиях для начальной школы появится безопасный бесплатный Wi-Fi. В настоящее время он доступен в помещениях, где занимаются ученики с 5 по 11 классы. Так, дети могут подключиться к единой сети study.mos, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого жителям столицы рассказали о новых возможностях библиотеки Московской электронной школы. Так, появилась возможность подписываться на авторов, что позволит быстро узнавать о новых материалах от них.