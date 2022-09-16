Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами государств в рамках ШОС из-за правил по коронавирусу

Лейла Алиева
В мире
Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами государств в рамках ШОС из-за правил по коронавирусу
Фото: Paul Kagame / CC BY-NC-ND 2.0

Председатель КНР Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с лидерами 11 стран в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили западные СМИ со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Уточняется, что китайского лидера также нет на групповых снимках, сделанных на саммите ШОС в четверг. Китайская делегация объяснила это тем, что Си Цзиньпин соблюдает ограничительные меры в связи коронавирусом, пишет РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом 14 сентября. Отмечается, что он впервые покинул страну с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Накануне в рамках саммита он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине.

Кроме того, Путин во время ШОС встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. По его словам, двухстороннее сотрудничество государств развивается позитивно. Товарооборот между странами растет, а 9 августа с космодрома Байконур был запущен спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», построенный по заказу Ирана.

КНР международный саммит Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте