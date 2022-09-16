Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами государств в рамках ШОС из-за правил по коронавирусу

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Председатель КНР Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с лидерами 11 стран в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили западные СМИ со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Уточняется, что китайского лидера также нет на групповых снимках, сделанных на саммите ШОС в четверг. Китайская делегация объяснила это тем, что Си Цзиньпин соблюдает ограничительные меры в связи коронавирусом, пишет РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом 14 сентября. Отмечается, что он впервые покинул страну с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Накануне в рамках саммита он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине.

Кроме того, Путин во время ШОС встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. По его словам, двухстороннее сотрудничество государств развивается позитивно. Товарооборот между странами растет, а 9 августа с космодрома Байконур был запущен спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», построенный по заказу Ирана.