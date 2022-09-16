Транспортный инженер Вергазов оценил нормативы оценки качества дорог в Петербурге

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Более 70 процентов городских дорог в Санкт-Петербурге отремонтированы и отвечают установленным нормативам, отмечают городские власти. В свою очередь транспортный инженер Иван Вергазов сообщил, что критерии оценки качества трасс давно пора менять, так как устанавливали их для Петербурга прошлого столетия.

— Проблема вся в нормативной документации. Конечное качество асфальта, который укладывают, формально нормам соответствует, но проблема в том, что эти нормы устарели лет на 60. В них не заложена та нагрузка, которую несут сейчас дороги даже от легковых автомобилей просто по их количеству, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Также сообщается, что жители Санкт-Петербурга массово жалуются на результаты транспортной реформы, которая прошла в городе. По их словам, после отмены маршруток движение в Северной столице было «парализовано», а ожидание общественного транспорта растянулось на часы, передает Nation news.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство МСД позволит автомобилистам быстрее добираться до северных, восточных и южных районов города, а также выезжать на федеральные трассы М11 до Санкт-Петербурга и М12 до Казани.