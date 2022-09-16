Три дома по реновации готовят к заселению на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Каскадная улица, 20к1 Карта всех событий

Три новостройки, построенные по программе реновации, готовят под заселение на востоке Москвы. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Два дома расположены в районе Косино-Ухтомский по адресу Каскадная улица, дом 20а, корпуса 1 и 2. Третий находится в Восточном районе на улице 9 Мая, дом 28, корпус 1. Около 1,2 тысячи москвичей смогут получить новую квартиру и переехать до конца текущего года.

По словам Левкина, всего на востоке города ввели в эксплуатацию 24 дома, в 21 из которых уже заселяются жильцы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жители двух пятиэтажек в Головинском районе столицы уже начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. При этом всего в Головинском районе по реновации расселят 137 домов, а новое жилье получат 32 тысячи москвичей.

Также стало известно, что в Ярославском районе столицы планируется строительство порядка 150 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Уточняется, что новостройки появятся в рамках проекта комплексного развития бывшей производственной территории «Северянин».