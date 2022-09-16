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Amazon снимет сериал «Бегущий по лезвию 2099»

Лала Манушакян
Общество
Amazon снимет сериал «Бегущий по лезвию 2099»
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049» / 2017 год

Американская компания Amazon одобрила съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099», продюсером которого станет Ридли Скотт, ранее известный по своим работам «Последняя дуэль» и «Дом Gucci». Об этом сообщает The Wrap в пятницу, 16 сентября.

Сюжет будет развиваться в виде продолжения событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом. Однако остальные подробности проекта пока не сообщаются. При этом шоураннером выступит Силка Луиза, известная по фильму «Сияющие».

В феврале 2022 года Ридли Скотт сообщил о желании реализовать данный сюжет сериала. Продюсеры проекта заявили, что проект будет «провокационным» и «достойным продолжением» предыдущих фильмов.

Также сообщалось о начале съемок четвертой части фильма «Аватар». Об этом стало известно во время видеообращения канадского режиссера Джеймса Кэмерона на выставке D23 Expo 2022. Во время монолога режиссер рассказал о работе своей команды над киновселенной «Аватара».

До этого американская киностудия Disney показала зрителям первый трейлер киноадаптации «Русалочки». Главную роль в картине исполнит актриса афроамериканского происхождения Холли Бэйли.

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