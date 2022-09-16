Стрелково-охотничий клуб планируют построить в Кленовском

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Клёновское Карта всех событий

В поселении Кленовском специалисты возведут стрелково-охотничий клуб. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, участок площадью 6,3 гектара расположен на берегу реки Молодильни, на границе деревни Коротыгино. Он будет представлен на торгах.

— Этот объект может стать точкой притяжения для любителей стрелкового спорта и отдыха ближе к природе. Помимо инфраструктуры стрелкового центра, на участке предлагается построить несколько гостевых домов, которые также добавят привлекательности для гостей комплекса, — отметила Княжевская.

Всего на территории появится несколько объектов, общая площадь которых составляет примерно 3150 квадратных метров, а главным из них станет тир полуоткрытого типа.

Еще один спортивный объект появится на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». На данный момент строительная готовность Дворца спорта оценивается на 80 процентов. При этом специалисты уже завершили работы по устройству несущих и ограждающих конструкций, кровли, а также черновые отделочные работы.