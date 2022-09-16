Рогов сообщил о гибели замглавы Бердянска и его супруги

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Заместитель главы администрации города Бердянска Запорожской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и его супруга, которая является главой территориальной избирательной комиссии, найдены убитыми. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Убиты возле своего гаража замглавы Бердянска по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила Бойко, она возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию, — приводит его слова ТАСС.

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура, который, как сообщали ранее власти, был убит при покушении, оказался жив. Он заявил в эфире Первого канала в понедельник, 12 сентября, что его смерть была инсценировкой ФСБ с целью не допустить реального нападения.

Помимо замглавы ВГА Каховского района, в эфире телеканала выступил заместитель начальника полиции Новой Каховки Сергей Томка. О его смерти также сообщалось в июле.