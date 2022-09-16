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МИД РФ призвал Киргизию и Таджикистан принять меры по деэскалации

Евгений Жуков
Политика
МИД РФ призвал Киргизию и Таджикистан принять меры по деэскалации
Фото: Минобороны РФ

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации призвали Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации на общей границе. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

— Российская сторона продолжает с озабоченностью следить за напряженной обстановкой на киргизско-таджикской границе, которая вновь резко обострилась в ночь на 16 сентября в результате очередного витка вооруженного противостояния, — заявили в министерстве.

Изначальной причиной конфликта по мнению противоборствующих сторон стала незавершенность процесса делимитации и демаркации ряда участков киргизско-таджикской государственной границы. В МИД РФ выразили готовность к оказанию содействия по решению этой проблемы, передает пресс-служба министерства.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Инцидент случился в населенном пункте Булак-Башы в Баткенском районе Баткенской области при встрече киргизского пограннаряда с таджикистанскими пограничниками, которые нарушили договоренность между сторонами и заняли боевые позиции на указанном участке госграницы.

Доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как в дальнейшем может развиваться этот конфликт. Эксперт считает, что данное столкновение станет вызовом как для Шанхайской организации, так и для Организации Договора о коллективной безопасности.

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