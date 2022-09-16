«Большой вызов»: эксперт оценил роль ШОС и ОДКБ в разрешении таджикско-киргизского конфликта

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Власти Таджикистана и Киргизии смогли договориться о прекращении огня на границе. Доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как в дальнейшем может развиваться этот конфликт.

Эксперт считает, что данное столкновение станет вызовом как для Шанхайской организации, так и для Организации Договора о коллективной безопасности.

— Этот конфликт — большой вызов для Шанхайской организации. Встает сразу вопрос: «Насколько у ШОС есть эффективный механизм посредничества в такой ситуации?». С другой стороны, это вызов для ОДКБ, потому что это потенциальный конфликт между двумя членами организации, — пояснил он.

При этом специалист напомнил, что устав ОДКБ предполагает защиту от внешней агрессии, но он совершенно не рассматривает вопрос конфликтов между двумя участниками организации.

— Поэтому никакой правовой процедуры урегулирования этого конфликта ни у ШОС, ни у ОДКБ в настоящее время нет, что и создает трудности. Отправка группы ОДКБ для милитаризации и демаркации границ может произойти лишь по запросу одной из сторон. Но тогда встает вопрос: «Насколько другая страна примет такое решение?». Если она не примет его, затаит обиду на ОДКБ и со временем поставит вопрос, как Узбекистан, о приостановке своего членства, то это может стать ударом для организации, — сказал Фененко.

Также собеседник «ВМ» добавил, что в подобном случае Соединенные Штаты Америки будут заинтересованы во вхождении в данную историю. По его словам, развитие конфликта сыграет на руку американцам.

— В том случае, если подобное произойдет, то я думаю, что внешние силы по типу США с удовольствием воспользуются такой возможностью. Чтобы ту сторону, которая считает себя обиженной, перетянуть на свою сторону со словами: «Идите к нам, лучше быть с нами, чем с теми, кто защитил этих», — подытожил эксперт.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что ждет Киргизию и Таджикистан после перестрелки на границе.