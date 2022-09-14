«Ни пяди родной земли»: что ждет Киргизию и Таджикистан после перестрелки на границе

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Может ли это быть предвестником масштабного конфликта, «Вечерней Москве» рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

По его словам, подобное явление — стандартная практика на таджикско-киргизской границе. Так, в среднем где-то раз в три–четыре месяца происходят подобного рода инциденты. Это стало постоянным фактором, который отравляет отношения Душанбе и Бишкека, а также создает проблемы для всех соседей по региону.

Эксперт напомнил, что подобные стычки в определенные периоды доходят до достаточно крупных столкновений. Однако специалист считает, что на данном этапе подобного рода конфликтов ожидать не стоит, поскольку сегодня пройдет открытие саммита ШОС в Самарканде, а Таджикистан и Киргизия являются членами данной организации. По мнению Грозина, стороны не стали бы проводить подобную встречу в случае, если конфликт имел шанс перерасти во что-то большее.

— Не думаю, что лидеры двух государств заинтересованы в том, чтобы встречаться и решать действительно важные вопросы, имея за спиной локальный конфликт. Скорее всего, это стандартный бытовой конфликт: пограничники опять что-то не поделили, возможно, местные жители схлестнулись. Там конфликт может возникнуть из-за бытовых ссор, из-за криминала, из-за чего угодно. Это сугубо местное мелкое столкновение. Они проходят уже не одно десятилетие, — пояснил он.

При этом собеседник «ВМ» уточнил, что между странами до сих пор не урегулирована граница. По его словам, лишь около трети границы является демилитаризованной и демаркированной территорией, а две трети — предметом бесконечно долгих согласований, в которых стороны не демонстрируют желания разрешить этот вопрос.

— Население обоих государств рассматривает вопрос возможных взаимных уступок территорий, деления различных объектов как неприемлемый вариант. Ни пяди родной земли — одинаково как для таджикского общества, так и для киргизского. Однако комиссии заседают. Возможно, стороны придут к взаимоприемлемому решению, — подытожил Грозин.

Также политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал предпочтительный для России исход конфликта Армении и Азербайджана.