Политолог Светов назвал предпочтительный для России исход конфликта Армении и Азербайджана

Фото: Пресс-служба Совфеда

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном — идеальный сценарий завершения конфликта для РФ. При этом для некоторых других стран сохранение боевых действий максимально выгодно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Как отметил эксперт, для России мирные отношения между двумя странами были бы самым лучшим вариантом.

— Есть проекты, которые предусматривают строительство разных магистралей, и для нас они бы тоже были выгодны. Идут давние разговоры о создании хаба железных дорог в том регионе с участием Афганистана, Ирана, Азербайджана, Турции, Армении. Проектов много, если бы это было реализовано, взаимодействие экономик помогло бы охладить эти страсти. Пока ни один из проектов не может реализоваться и не сможет, пока ситуация не стабилизируется, — объяснил политолог.

Азербайджан активно поддерживается Турцией, заметил собеседник «ВМ». На фоне серьезных проблем в экономике Турции она может спровоцировать провокации, чтобы продемонстрировать сильную внешнеполитическую победу Эрдогана перед предстоящими выборами. Это отвлекло бы общественность от внутренних проблем, предположил специалист.

У Соединенных Штатов тоже есть интерес к конфликту Азербайджана и Армении, уточнил эксперт.

— Южный Кавказ всегда называли «подбрюшьем России». Америке этот конфликт нужен, это отвлечение определенных сил, нажим на нас. Может быть, наши миротворцы в Карабахе вполне пригодились в зоне специальной военной операции. Почему активно нажимают на Молдавию? Потому что в Приднестровье расположен крупнейший арсенал вооружений советского времени, Украине он очень пригодился бы. Попытки захватить и повлиять на Приднестровье продолжаются активно, так будет и с Арменией, — заключил Светов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза после обстрелов азербайджанских вооруженных сил. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила пресс-служба правительства республики.

Также решено обратиться к России в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, Армения сообщит о ситуации в Совбез ООН и ОДКБ, отмечается в сообщении.

Конфликт Армении и Азербайджана ставит Россию в неудобное положение, также полагает Светов. Пока они не подпишут мирный договор, стычки между странами будут продолжаться.