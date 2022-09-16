«Политическая акция»: почему ИКАО выставила России «красный флажок»

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Международная организация гражданской авиации выставила российским авиаторам «красный флажок». Теперь другие страны могут не пустить самолеты РФ в свое воздушное пространство. Специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал подобное решение политически обоснованным.

Так, эксперт уверяет, что в России соблюдаются все условия по обслуживанию авиапарков.

— Авиация — та отрасль, которая мелочей не терпит. Естественно, что у нас существует проблема с запчастями из-за антироссийских санкций. Однако безопасность обеспечивается, потому что самолеты проверяются перед каждым рейсом, используются во время проверок те же самые тяжелые формы обслуживания, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что Россия попала в список ИКАО из-за политики.

— Включение России в список ИКАО можно расценивать как политическую акцию. Сейчас практически треть мира против РФ. ИКАО все прекрасно понимает, но эта организация подконтрольна. Сейчас в России делается все необходимое, чтобы полеты выполнялись безопасно, — подытожил Романов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, зачем российским авиакомпаниям выкупать лизинговые самолеты.