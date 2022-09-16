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Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ

Лейла Алиева
В мире
Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ
Фото: Telegram / Mash

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите ШОС пришли к договоренности об отводе военных от границы между двумя странами. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

— Стороны обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и об отводе сил и средств от линии соприкосновения, — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран приняли решение о совместной работе председателей госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана. Для этого будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего, пишет РИА Новости.

Алексей Фененко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, как в дальнейшем может развиться конфликт между Киргизией и Таджикистаном. По его мнению, данное столкновение станет вызовом как для Шанхайской организации, так и для Организации Договора о коллективной безопасности. При этом устав ОДКБ предполагает защиту от внешней агрессии, но он совершенно не рассматривает вопрос конфликтов между двумя участниками организации.

Граница Таджикистан Киргизия
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