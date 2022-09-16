Первый из корпусов ЖК «Михалковский» сдадут уже в начале следующего года

Фото: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

На месте бывшей тонкосуконной фабрики в Головинском районе возводят жилой комплекс «Михалковский». Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

— Бывший сушильный корпус суконной фабрики оборудуют под детский сад. Застройщик реставрирует объект культурного наследия «Контора», в котором ранее находился рабочий кабинет владельца предприятия Василия Ивановича Йокиша. Исторический вид здания сохранится, — заявил он.

Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова отметила, что первый корпус жилого комплекса в Головинском районе планируется сдать в 2023 году. Сейчас ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен, устройству кровли, а также по облицовке фасадов и монтажу окон.

Также строители ведут работы по устройству внутренних инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, систем пожаротушения, вентиляции и дымоудаления в подземной и наземной частях здания.

Уточняется, что в местах общего пользования производятся штукатурные работы и устройство стяжки полов. Застройщик уже приступил к работам по устройству наружных сетей водопровода и канализации, а также к работам по благоустройству дворовой территории.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров. Он отметил, что темпы строительства жилья постоянно растут.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что наибольшее число зданий, которые демонтировали в рамках реализации программы реновации, в этом году расположилось в районах Косино-Ухтомский и Северное Измайлово.