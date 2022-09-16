Психолог перечислила правила общения в родительских чатах

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Родительские чаты — хорошая проверка на стрессоустойчивость. Как правильно общаться с другими родителями и педагогами, рассказала психолог Елена Мильто.

Необходимо договориться, что в чатах обсуждаются только рабочие моменты учебного процесса. Не допускаются сплетни об учениках и учителях, обсуждение политических новостей, развлекательный контент, который отвлекает от обсуждения важных тем.

Стоит избегать голосовых сообщений, так как не всем удобно слушать их. Опросы лучше проводить через встроенную функцию, а не плюсиками и комментариями.

Также эксперт посоветовала не переходить на личности. В одном чате могут встретиться разные люди и не стоит постоянно выяснять отношения, передает aif.ru.

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